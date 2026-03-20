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Symbol DBOEF

UBS AG

Deutsche Börse Neutral

15:21 Uhr
Deutsche Börse Neutral
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Börse von 250 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe wegen der starken Handelsaktivität im ersten Quartal seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie des Börsenbetreibers bis 2028 angehoben, schrieb Michael Werner in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem mit Beginn des Nahostkonflikts hätten die Volumina zugenommen./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 19:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 19:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse

Zusammenfassung: Deutsche Börse Neutral

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
244,70 €		 Abst. Kursziel*:
6,25%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
240,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,06%
Analyst Name:
Michael Werner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
272,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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