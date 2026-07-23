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Deutsche Börse Aktie

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256,90 EUR +4,90 EUR +1,94 %
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UBS AG

Deutsche Börse Neutral

15:41 Uhr
Deutsche Börse Neutral
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
256,90 EUR 4,90 EUR 1,94%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe mit den Eckdaten für das zweite Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Michael Werner am Donnerstagnachmittag im Nachgang der Zahlenvorlage. Ein stärkerer Ausblick für das Non-Treasury-Ergebnis sorge für höhere Schätzungen für den Gewinn je Aktie./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 15:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Börse Neutral

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
265,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
257,60 €		 Abst. Kursziel*:
2,87%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
256,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,15%
Analyst Name:
Michael Werner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
284,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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