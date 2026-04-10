Bernstein Research

easyJet Market-Perform

08:26 Uhr
easyJet Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
4,32 EUR -0,18 EUR -4,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Easyjet von 510 auf 425 Pence gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Die Kerosinkosten verbrennten die Gewinne, schrieb Alex Irving am Montag zu den europäischen Airlines. Damit habe der Iran-Krieg die eigentlich guten Aussichten der Branche infrage gestellt, auch wenn der Ausgang letztlich unklar sei. Irving präferiert nun Fluggesellschaften, die mit jeder Dauer des Konflikts gut zurechtkommen dürften. Er hob Ryanair auf "Outperform" und ließ IAG dort. Easyjet und Wizzair stufte Irving ab./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 01:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet Market-Perform

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
4,25 £
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
4,38 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,96 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

08:26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
27.03.26 easyJet Buy UBS AG
19.03.26 easyJet Sell Deutsche Bank AG
19.03.26 easyJet Outperform RBC Capital Markets
09.03.26 easyJet Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

