easyJet Aktie
Marktkap. 3,45 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Easyjet mit einem Kursziel von 340 Pence auf "Underweight" belassen. Harry Gowers sieht die US-Investmentgesellschaft Castlelake, die erste Überlegungen für ein Kaufgebot für die britische Fluggesellschaft bestätigt hat, als glaubwürdigen Interessenten. Castlelake habe eine Historie im europäischen Airline-Sektor, schrieb er am Montag. Die Aktie der britischen Billigfluggesellschaft habe sich auch wegen des Nahost-Konflikts seit Jahresbeginn deutlich schwächer als die der Konkurrentin Ryanair entwickelt, und auch in den vergangenen fünf Jahren hinke sie dieser hinterher, was Fragen über die Unternehmensstrategie aufwerfe. Angesichts dessen sowie des erheblichen Potenzials zur Freisetzung von Werten seien Übernahmespekulationen nichts Neues. Allerdings könnten sich die Eigentümerstruktur und die Frage europäischer Lizenzen für Castlelake als US-Unternehmen als Stolpersteine erweisen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 00:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 01:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Underweight
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
3,40 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
4,83 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,26 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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