Eni Aktie
Marktkap. 43,84 Mrd. EURKGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Eni von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giacomo Romeo passte in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Resultaten zum zweiten Quartal seine Schätzungen für die großen Ölkonzerne an. Er äußerte weiterhin konjunkturelle Bedenken mit Blick auf den Jahreswechsel 2025/26 und geht davon aus, dass sinkende Ölpreise die Unternehmen zunehmend unter Druck setzen werden. Shell bleibt sein "Top Pick" wegen der geplanten Aktienrückkäufe, disziplinierter Investitionen und einer soliden Bilanz./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:23 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Eni Buy
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
14,81 €
|Abst. Kursziel*:
8,04%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
14,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,77%
|
Analyst Name:
Giacomo Romeo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Eni S.p.A.
|28.07.25
|Eni Neutral
|UBS AG
|25.07.25
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|25.07.25
|Eni Neutral
|UBS AG
|25.07.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Eni Neutral
|UBS AG
|25.07.25
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|25.07.25
|Eni Neutral
|UBS AG
|25.07.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|25.07.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Eni Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.25
|Eni Outperform
|RBC Capital Markets
|04.10.21
|Eni Underweight
|Barclays Capital
|30.07.21
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.21
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.21
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.21
|Eni Underweight
|Barclays Capital
|28.07.25
|Eni Neutral
|UBS AG
|25.07.25
|Eni Neutral
|UBS AG
|25.04.25
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.04.25
|Eni Neutral
|UBS AG
|24.04.25
|Eni Neutral
|UBS AG