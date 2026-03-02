DAX 23.791 -3,4%ESt50 5.772 -3,6%MSCI World 4.453 -0,1%Top 10 Crypto 9,0425 +3,7%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 60.016 +2,0%Euro 1,1611 +0,0%Öl 83,49 +1,9%Gold 5.151 +1,2%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Eni von 19,50 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson erhöhte am Dienstagabend seine Kursziele im Energiesektor infolge der Berichtssaison und der Eskalation im Nahen Osten im Schnitt um 15 Prozent. Von der angespannten Nahost-Lage hätten nachvollziehbarerweise Equinor und Repsol am stärksten profitiert, schrieb er./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 16:12 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,97 €		 Abst. Kursziel*:
15,16%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
19,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,72%
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,00 €

Analysen zu Eni S.p.A.

08:31 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Eni Buy UBS AG
27.02.26 Eni Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Eni Overweight Barclays Capital
Nachrichten zu Eni S.p.A.

dpa-afx Hochstufungen Ölaktien deutlich höher: JPMorgan rät zu Positionen wie Eni und TotalEnergies mit hohem Hebel Ölaktien deutlich höher: JPMorgan rät zu Positionen wie Eni und TotalEnergies mit hohem Hebel
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schließt weit in der Verlustzone
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Deutlicher Rückschlag am Dienstagnachmittag für den Euro STOXX 50
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50-Anleger bekommen am Dienstagmittag kalte Füße
finanzen.net STOXX-Handel Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Minus
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Verluste
TraderFox Stocks in Action: Befesa, AXA, ENI, Hensoldt und Lufthansa.
finanzen.net Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit Abgaben
Benzinga Earnings Summary: Eni Q4
Zacks Eni Unveils Energy Discovery in Block CI-501 With Murene South-1X Well
Financial Times Eni and Repsol fight to recoup $6bn in gas payments from Venezuela
Financial Times Eni and Repsol fight to recoup $6bn in gas payments from Venezuela
Zacks Eni and BlackRock's Global Infrastructure Partners Finalize CCS Deal
Zacks TechnipFMC Partners with Eni on Coral North FLNG Project
Zacks Eni Discovers Significant Gas Reserves in Indonesia's Kutei Basin
Zacks Eni & Thailand's Gulf Development Ink Long-Term LNG Supply Deal
