Eni Aktie
Marktkap. 59,96 Mrd. EURKGV 18,72
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Eni von 19,50 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson erhöhte am Dienstagabend seine Kursziele im Energiesektor infolge der Berichtssaison und der Eskalation im Nahen Osten im Schnitt um 15 Prozent. Von der angespannten Nahost-Lage hätten nachvollziehbarerweise Equinor und Repsol am stärksten profitiert, schrieb er./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 16:12 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Eni Buy
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
23,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
19,97 €
|Abst. Kursziel*:
15,16%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
19,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,72%
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Eni S.p.A.
|08:31
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Eni Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
