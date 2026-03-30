Eni Aktie

24,63 EUR +0,09 EUR +0,35 %
STU
24,70 EUR +0,15 EUR +0,61 %
HAML
Marktkap. 67,92 Mrd. EUR

KGV 20,59
WKN 897791

ISIN IT0003132476

Symbol EIPAF

Jefferies & Company Inc.

Eni Buy

08:16 Uhr
Eni Buy
Eni S.p.A.
24,63 EUR 0,09 EUR 0,35%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eni nach einem Treffen mit Top-Managern auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die zentrale Neuigkeit sei die Erlaubnis von Gasexporten aus Venezuela, schrieb Mark Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese Ausfuhren könnten stufenweise in die für bis 2030 geplante Produktion einfließen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni Buy

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,70 €		 Abst. Kursziel*:
9,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,63 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,64%
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

08:21 Eni Overweight Barclays Capital
08:16 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
26.03.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
25.03.26 Eni Buy UBS AG
20.03.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
