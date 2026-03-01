Eni Aktie
Marktkap. 57,86 Mrd. EURKGV 18,72
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni wegen der Eskalation im Nahen Osten von 17,50 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung von "Underweight" auf "Overweight" gedreht. Durch die Straße von Hormus gingen zwischen 20 und 30 Prozent der globalen Öl- und Gasversorgung, schrieb Matthew Lofting am Sonntag angesichts der militärischen Eskalation im Nahen Osten. Die Sicherheit dieser Transporte stehe nun ganz klar im Fokus. Die Anleger sollten im Energiebereich insbesondere auf Unternehmen mit hohem Ölpreis-Hebel setzen. Eni-Aktien seien bei Ölpreisen von 70 Dollar und mehr je Barrel im Branchenvergleich wieder günstig./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 22:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 01:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
22,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
19,79 €
|Abst. Kursziel*:
11,19%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
20,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,32%
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
