Top News
Trump Media-Aktie im Blick: Hoher Verlust in 2025 - Kommt bald die Truth Social-Aktie? Trump Media-Aktie im Blick: Hoher Verlust in 2025 - Kommt bald die Truth Social-Aktie?
Krieg im Nahen Osten: DAX mit deutlichen Abschlägen erwartet - Fall unter 25.000-Punkte-Marke Krieg im Nahen Osten: DAX mit deutlichen Abschlägen erwartet - Fall unter 25.000-Punkte-Marke
Eni Aktie

Marktkap. 57,86 Mrd. EUR

KGV 18,72
WKN 897791

ISIN IT0003132476

Symbol EIPAF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni wegen der Eskalation im Nahen Osten von 17,50 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung von "Underweight" auf "Overweight" gedreht. Durch die Straße von Hormus gingen zwischen 20 und 30 Prozent der globalen Öl- und Gasversorgung, schrieb Matthew Lofting am Sonntag angesichts der militärischen Eskalation im Nahen Osten. Die Sicherheit dieser Transporte stehe nun ganz klar im Fokus. Die Anleger sollten im Energiebereich insbesondere auf Unternehmen mit hohem Ölpreis-Hebel setzen. Eni-Aktien seien bei Ölpreisen von 70 Dollar und mehr je Barrel im Branchenvergleich wieder günstig./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 22:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 01:24 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
19,79 €		 Abst. Kursziel*:
11,19%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
20,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,32%
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

08:01 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Eni Buy UBS AG
27.02.26 Eni Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Eni Overweight Barclays Capital
26.02.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Eni S.p.A.

dpa-afx Hochstufungen Analysten stufen Ölaktien wie Eni und TotalEnergies nach Eskalation auf 'Overweight' Analysten stufen Ölaktien wie Eni und TotalEnergies nach Eskalation auf 'Overweight'
finanzen.net Eni hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
finanzen.net Februar 2026: Die Expertenmeinungen zur Eni-Aktie
finanzen.net Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Minus
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag schwächer
finanzen.net Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 mittags
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start des Freitagshandels nach
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Eni auf 'Buy' - Ziel 18 Euro
Benzinga Earnings Summary: Eni Q4
Zacks Eni Unveils Energy Discovery in Block CI-501 With Murene South-1X Well
Financial Times Eni and Repsol fight to recoup $6bn in gas payments from Venezuela
Financial Times Eni and Repsol fight to recoup $6bn in gas payments from Venezuela
Zacks Eni and BlackRock's Global Infrastructure Partners Finalize CCS Deal
Zacks TechnipFMC Partners with Eni on Coral North FLNG Project
Zacks Eni Discovers Significant Gas Reserves in Indonesia's Kutei Basin
Zacks Eni & Thailand's Gulf Development Ink Long-Term LNG Supply Deal
