E.ON Aktie

18,45 EUR +0,05 EUR +0,27 %
Marktkap. 48,98 Mrd. EUR

KGV 24,30 Div. Rendite 3,53%
WKN ENAG99

ISIN DE000ENAG999

Symbol ENAKF

Goldman Sachs Group Inc.

EON SE Buy

08:46 Uhr
EON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 23 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Neubewertung dürfte sich fortsetzen, schrieb Alberto Gandolfi am Freitag. Er setzt dabei auf zweistelliges Wachstum im wichtigsten Bereich Energienetze und weiter steigende Gewinnerwartungen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 06:07 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON Buy

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,30 €		 Abst. Kursziel*:
31,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
18,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,08%
Analyst Name:
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,24 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

08:46 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 E.ON Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 E.ON Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 E.ON Halten DZ BANK
13.05.26 E.ON Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

