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Jefferies & Company Inc.

Evonik Hold

17:46 Uhr
Evonik Hold
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Evonik auf "Hold" mit einem Kursziel von 15,10 Euro belassen. Der neue, zum 1. Mai berufene Finanzvorstand Michael Rauch bringe 16 Jahre Erfahrung in der Chemiebranche aus seiner Managertätigkeit bei Henkel mit und müsse das Vertrauen der Anleger in die Kapitalverwendung des Unternehmens wiederherstellen, schrieb Helena Xu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie verwies zudem auf die Vertragsverlängerung mit Konzernchef Christian Kullmann bis zum Jahr 2030./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 09:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 09:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Evonik Hold

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
15,10 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
16,89 €		 Abst. Kursziel*:
-10,60%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
16,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,86%
Analyst Name:
Helena Xu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
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