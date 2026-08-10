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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

FUCHS SE VZ Buy

07.08.26
FUCHS SE VZ Buy
Aktie in diesem Artikel
FUCHS SE VZ
39,80 EUR -0,14 EUR -0,35%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die im MDax enthaltenen Vorzugsaktien von Fuchs auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Schmierstoffhersteller sei ein Gewinner in einem Umfeld mit Lieferengpässen, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das zweite Quartal sei außergewöhnlich dank vorgezogener Kundenkäufe und Marktanteilsgewinnen stark gewesen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 11:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 11:11 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Buy

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
41,40 €		 Abst. Kursziel*:
15,94%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
39,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,60%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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07.08.26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
31.07.26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
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