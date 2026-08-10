FUCHS Aktie
Marktkap. 4,86 Mrd. EURKGV 16,33 Div. Rendite 3,22%
WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Symbol FUPPF
AI Analyse
FUCHS SE VZ Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die im MDax enthaltenen Vorzugsaktien von Fuchs auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Schmierstoffhersteller sei ein Gewinner in einem Umfeld mit Lieferengpässen, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das zweite Quartal sei außergewöhnlich dank vorgezogener Kundenkäufe und Marktanteilsgewinnen stark gewesen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 11:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 11:11 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FUCHS PETROLUB
Zusammenfassung: FUCHS Buy
|Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
41,40 €
|Abst. Kursziel*:
15,94%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
39,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,60%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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