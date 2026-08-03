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Symbol GLAXF

JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

08:01 Uhr
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Analyst Zain Ebrahim hob am Montagabend seine Schätzungen für die Briten an nach den Resultaten für das zweite Quartal, dem "Accelerate Growth"-Event und der Einarbeitung der Schätzungen für den übernommenen Krebsspezialisten Nuvalent. Wichtige Impulse aus der Pipeline erwartet er von GSK aber erst 2028./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 22:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: GSK Underweight

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
17,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
19,09 £		 Abst. Kursziel*:
-10,97%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Zain Ebrahim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,17 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 GSK Outperform Bernstein Research
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