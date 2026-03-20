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Marktkap. 31,35 Mrd. EUR

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WKN 840221

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Symbol HVRRF

Barclays Capital

Hannover Rück Underweight

08:36 Uhr
Hannover Rück Underweight
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
257,20 EUR 4,60 EUR 1,82%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 233 auf 239 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Solvenz von Versicherern sollte in einem stagflationären Umfeld stabil bleiben, auch wenn die Branchenerträge dafür nicht immun sein dürften, schrieb Claudia Gaspari am Sonntag. Ihr bevorzugter Unterbereich bleiben Lebensversicherungen vor Rückversicherern. Bei Schaden- und Unfallversicherungen geht die Expertin von einer realen Bedrohung durch KI-Umwälzungen aus./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 16:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Underweight

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
239,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
260,80 €		 Abst. Kursziel*:
-8,36%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
257,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,08%
Analyst Name:
Claudia Gaspari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
299,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

08:36 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
19.03.26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
16.03.26 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.03.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.03.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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