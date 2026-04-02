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Marktkap. 20,27 Mrd. EUR

KGV 22,72 Div. Rendite 2,55%
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WKN HLAG47

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ISIN DE000HLAG475

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Symbol HLAGF

Barclays Capital

Hapag-Lloyd Underweight

08:31 Uhr
Hapag-Lloyd Underweight
Aktie in diesem Artikel
Hapag-Lloyd AG
112,30 EUR -2,50 EUR -2,18%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 100 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der breite Zielkorridor der Container-Reederei für das Gesamtjahr zeige die enorme Unsicherheit nach dem schwachen Jahresstart, schrieb Marco Limite am Montag. Er liegt mit seinen Prognosen am oberen Ende./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 15:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Underweight

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
114,90 €		 Abst. Kursziel*:
-26,02%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
112,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-24,31%
Analyst Name:
Marco Limite 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
92,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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