Hapag-Lloyd Aktie
Marktkap. 20,27 Mrd. EURKGV 22,72 Div. Rendite 2,55%
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Symbol HLAGF
Hapag-Lloyd Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 100 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der breite Zielkorridor der Container-Reederei für das Gesamtjahr zeige die enorme Unsicherheit nach dem schwachen Jahresstart, schrieb Marco Limite am Montag. Er liegt mit seinen Prognosen am oberen Ende./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 15:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Underweight
|Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
114,90 €
|Abst. Kursziel*:
-26,02%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
112,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-24,31%
|
Analyst Name:
Marco Limite
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
92,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hapag-Lloyd AG
|08:31
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|27.03.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|26.03.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|08:31
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|27.03.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|26.03.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|26.01.22
|Hapag-Lloyd Buy
|Kepler Cheuvreux
|18.01.22
|Hapag-Lloyd Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.21
|Hapag-Lloyd Buy
|Kepler Cheuvreux
|15.11.21
|Hapag-Lloyd Buy
|Kepler Cheuvreux
|01.11.21
|Hapag-Lloyd Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|26.03.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|26.03.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.12.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG