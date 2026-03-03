DAX 23.791 -3,4%ESt50 5.772 -3,6%MSCI World 4.453 -0,1%Top 10 Crypto 9,0425 +3,7%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 60.016 +2,0%Euro 1,1611 +0,0%Öl 83,49 +1,9%Gold 5.151 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX startet höher -- Börsenverluste in Asien -- Lufthansa vor DAX-Rückkehr? -- adidas will wachsen -- Bayer mit Milliardenverlust -- Conti hat Marge im Blick -- CrowdStrike im Fokus
Top News
Smarter entscheiden: Entdecke die Welt der Trading-Bots - und sichere dir bis zu 110 € in Bitcoin Smarter entscheiden: Entdecke die Welt der Trading-Bots - und sichere dir bis zu 110 € in Bitcoin
Ausblick: Marvell Technology legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: Marvell Technology legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Heidelberg Materials Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
181,55 EUR -0,45 EUR -0,25 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 32,31 Mrd. EUR

KGV 20,42
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604700

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006047004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLBZF

JP Morgan Chase & Co.

Heidelberg Materials Overweight

08:01 Uhr
Heidelberg Materials Overweight
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
181,55 EUR -0,45 EUR -0,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 260 auf 250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall passte ihre Schätzungen am Dienstagabend an den jüngsten Geschäftsbericht an. Mit ihren neuen Prognosen liegt sie nun weitgehend am Mittelpunkt der Zielspannen des Baustoffkonzerns./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 20:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
179,70 €		 Abst. Kursziel*:
39,12%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
181,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,70%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
254,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

08:01 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.02.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.02.26 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.26 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Heidelberg Materials

EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Anleger schicken Heidelberg Materials am Dienstagmittag auf rotes Terrain
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Vormittag tiefer
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verzeichnet am Nachmittag Verluste
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX liegt am Nachmittag im Minus
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Verpfändung von 300.000 Aktien zur Sicherung der Einräumung von europäischen Call-Optionen
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Einräumung (Verkauf) von europäischen Put-Optionen auf 300.000 Aktien; Fälligkeit am 3. August 2026; Basispreis EUR 140,69
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Pledge of 300,000 shares to secure the granting of European call options
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European put options on 300,000 shares; maturity on 3 August 2026; strike price EUR 140.69
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European call options on 300,000 shares; maturity on 3 August 2026; strike price EUR 215.72
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: René Aldach, buy
RSS Feed
Heidelberg Materials zu myNews hinzufügen