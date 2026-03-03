Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 32,31 Mrd. EURKGV 20,42
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 260 auf 250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall passte ihre Schätzungen am Dienstagabend an den jüngsten Geschäftsbericht an. Mit ihren neuen Prognosen liegt sie nun weitgehend am Mittelpunkt der Zielspannen des Baustoffkonzerns./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 20:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
250,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
179,70 €
|Abst. Kursziel*:
39,12%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
181,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,70%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
254,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Heidelberg Materials
|08:01
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|10.11.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|23.05.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research