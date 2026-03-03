JP Morgan Chase & Co.

Heidelberg Materials Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 260 auf 250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall passte ihre Schätzungen am Dienstagabend an den jüngsten Geschäftsbericht an. Mit ihren neuen Prognosen liegt sie nun weitgehend am Mittelpunkt der Zielspannen des Baustoffkonzerns./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 20:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:15 / GMT

