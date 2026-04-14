Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Hoffnung im Iran-Konflikt hält an: DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- AIXTRON hebt Jahresprognose an -- Lufthansa-Streiks gehen weiter -- EVOTEC, ASML, Mercedes-Benz im Fokus
Nvidias Billionen-Rallye! Vom KI-Giganten zum Pionier der Quanten-Revolution mit neuem Ising Modell! Nvidias Billionen-Rallye! Vom KI-Giganten zum Pionier der Quanten-Revolution mit neuem Ising Modell!
Goldpreis: Atempause nach gestrigem Kurssprung Goldpreis: Atempause nach gestrigem Kurssprung
Henkel vz. Aktie

65,72 EUR +0,06 EUR +0,09 %
Marktkap. 25,67 Mrd. EUR

KGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843

ISIN DE0006048432

Symbol HENOF

Jefferies & Company Inc.

Henkel vz Hold

08:01 Uhr
Henkel vz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel auf "Hold" belassen. Die Kosteninflation dürfte im zweiten Halbjahr bei Europas Nahrungsmittel- und Konsumgüterherstellern wieder zum Thema werden, schrieb David Hayes am Dienstagabend nach der Auswertung aktueller Daten. Für besonders betroffen hält er Henkel und Unilever - auch mit Blick voraus auf 2027./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 15:12 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel vz. Hold

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
65,56 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
65,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

08:01 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
13.04.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
09.04.26 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
02.04.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
02.04.26 Henkel vz. Sell Goldman Sachs Group Inc.
