Hermès (Hermes International) Aktie

2.111,00 EUR +22,00 EUR +1,05 %
1.949,97 CHF +11,84 CHF +0,61 %
Marktkap. 221,52 Mrd. EUR

KGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670

ISIN FR0000052292

Symbol HESAF

11:16 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
2.111,00 EUR 22,00 EUR 1,05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2300 Euro belassen. Nachdem die europäischen Luxusgüteraktien in den vergangenen sechs Monaten um rund 17 Prozent zugelegt hätten, sei die Luft nun dünner, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Insofern erforderten weitere Kurssteigerungen höhere Konsensschätzungen, was er aber für unwahrscheinlich halte./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
2.300,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
2.079,00 €		 Abst. Kursziel*:
10,63%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
2.111,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,95%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.425,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

11:16 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
19.01.26 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
05.01.26 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
19.12.25 Hermès (Hermes International) Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 Hermès (Hermes International) Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

