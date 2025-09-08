HSBC Aktie
Marktkap. 192,48 Mrd. EUR
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC von 870 auf 940 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein setzt im Rahmen seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung wieder stärker auf Europas Banken als auf US-Geldinstitute. Er geht davon aus, dass die Kapitalkosten sinken und die Zinsüberschüsse im zweiten Halbjahr ihren Boden finden. Zu seinen Favoriten gehören Barclays, Natwest, Societe Generale, ING, Intesa Sanpaolo, UBS und die Deutsche Bank./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:20 / BST
Zusammenfassung: HSBC Neutral
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
9,40 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
9,70 £
|Abst. Kursziel*:
-3,07%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
9,70 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,07%
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,93 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
