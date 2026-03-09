HUGO BOSS Aktie
Marktkap. 2,43 Mrd. EURKGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN A1PHFF
ISIN DE000A1PHFF7
Symbol HUGPF
HUGO BOSS Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Frederick Wild attestierte dem Hersteller von Sportbekleidung in seiner ersten Reaktion am Dienstag starke Zahlen. Das Timing bei den Aufträgen im Großhandel habe das Wachstum aus eigener Kraft stärker angetrieben als erwartet./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HUGO BOSS Hold
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
36,21 €
|Abst. Kursziel*:
-8,86%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
36,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,20%
|
Analyst Name:
Frederick Wild
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
