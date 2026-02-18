Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 131,47 Mrd. EURKGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17,30 Euro belassen. Ein Analystenteam um Deepa Venkateswaran beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem CO2-Emissionshandel in Europa, der 2026 bislang einen "wilden Ritt" hinter sich habe. Der politische Gegenwind werde größer wegen des Preisanstiegs und eine Überprüfung des Systems stehe für 2026 bereits auf der Agenda. Unter den Energiekonzernen seien Solaria, Verbund, Fortum und Centrica für Gewinnschwankungen durch CO2-Preis-Veränderungen besonders anfällig./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:29 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 05:48 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
17,30 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
19,65 €
|Abst. Kursziel*:
-11,94%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
19,61 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,78%
|
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,45 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Iberdrola SA
|12:11
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|16.02.26
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Iberdrola SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:11
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|16.02.26
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Iberdrola SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|21.07.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|28.06.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|05.07.16
|Iberdrola SA Underperform
|BNP PARIBAS
|28.04.16
|Iberdrola SA Underperform
|BNP PARIBAS
|12:11
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|16.02.26
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Iberdrola SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG