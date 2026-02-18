DAX 25.091 +0,2%ESt50 6.079 +0,3%MSCI World 4.527 +0,0%Top 10 Crypto 8,7140 +2,3%Nas 22.683 -0,3%Bitcoin 57.273 +0,7%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,27 -0,9%Gold 5.023 +0,6%
Iberdrola SA Aktie

19,61 EUR +0,04 EUR +0,18 %
STU
17,90 CHF +0,13 CHF +0,75 %
BRX
Marktkap. 131,47 Mrd. EUR

KGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B

ISIN ES0144580Y14

Symbol IBDSF

Bernstein Research

Iberdrola SA Market-Perform

12:11 Uhr
Iberdrola SA Market-Perform
Iberdrola SA
19,61 EUR 0,04 EUR 0,18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17,30 Euro belassen. Ein Analystenteam um Deepa Venkateswaran beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem CO2-Emissionshandel in Europa, der 2026 bislang einen "wilden Ritt" hinter sich habe. Der politische Gegenwind werde größer wegen des Preisanstiegs und eine Überprüfung des Systems stehe für 2026 bereits auf der Agenda. Unter den Energiekonzernen seien Solaria, Verbund, Fortum und Centrica für Gewinnschwankungen durch CO2-Preis-Veränderungen besonders anfällig./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:29 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 05:48 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
17,30 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
19,65 €		 Abst. Kursziel*:
-11,94%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
19,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,78%
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,45 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Iberdrola SA

12:11 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research
16.02.26 Iberdrola SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.02.26 Iberdrola SA Hold Jefferies & Company Inc.
21.01.26 Iberdrola SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.26 Iberdrola SA Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Iberdrola SA

finanzen.net Langfristige Performance EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 10 Jahren eingefahren EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 10 Jahren eingefahren
TraderFox Big Call Screening: Waste Management, Safran, Iberdrola, AXA
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Iberdrola SA-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Januar 2026: So schätzen Experten die Iberdrola SA-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Iberdrola SA von vor 10 Jahren verdient
TraderFox Big Call Screening: Iberdrola, Walmart, Hershey, Hannover Rück
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Iberdrola SA-Investment von vor 5 Jahren verdient
Zacks Are Utilities Stocks Lagging Iberdrola (IBDRY) This Year?
reNEWS Iberdrola advances NSW storage portfolio
reNEWS Iberdrola brings 269MW of solar online in Oregon
reNEWS Iberdrola, Norges JV hits 1.5GW of installed capacity
reNEWS Iberdrola exits Hungary with €171m sale
EN, TheGuardian Scottish Power named worst energy supplier for customer service
reNEWS Iberdrola powers up US-Canada link
reNEWS Iberdrola solar plant powers Salzgitter green steel
