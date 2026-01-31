ING Group Aktie
Marktkap. 69,53 Mrd. EURKGV 11,38 Div. Rendite 4,52%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
ING Group Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee passte ihre Schätzungen am Sonntag an den jüngsten Quartalsbericht der Niederländer an./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 01:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ING Group Overweight
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
28,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
24,95 €
|Abst. Kursziel*:
14,21%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
25,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,84%
|
Analyst Name:
Delphine Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,96 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
