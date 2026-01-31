DAX 24.713 +0,7%ESt50 5.970 +0,4%MSCI World 4.519 -0,2%Top 10 Crypto 9,9765 +0,2%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 65.873 +1,5%Euro 1,1832 -0,2%Öl 65,87 -6,8%Gold 4.698 -3,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX setzt sich in Gewinnzone fest -- Disney: Gewinn überrascht positiv -- Gold, Silber und Kryptos auf Talfahrt -- DroneShield, Minenaktien, BYD, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Top News
Tagesgeld ETF: Lohnt sich die Alternative zum klassischen Tagesgeld? Tagesgeld ETF: Lohnt sich die Alternative zum klassischen Tagesgeld?
Ausblick: Palantir mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Palantir mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ING Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
ING Group Aktien-Sparplan
25,04 EUR +0,18 EUR +0,72 %
STU
23,02 CHF +0,26 CHF +1,14 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 69,53 Mrd. EUR

KGV 11,38 Div. Rendite 4,52%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ANV3

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0011821202

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol INGVF

JP Morgan Chase & Co.

ING Group Overweight

13:36 Uhr
ING Group Overweight
Aktie in diesem Artikel
ING Group
25,04 EUR 0,18 EUR 0,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee passte ihre Schätzungen am Sonntag an den jüngsten Quartalsbericht der Niederländer an./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 11:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 01:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ING Group Overweight

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
24,95 €		 Abst. Kursziel*:
14,21%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
25,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,84%
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,96 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ING Group

13:36 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.01.26 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
30.01.26 ING Group Kaufen DZ BANK
30.01.26 ING Group Buy UBS AG
29.01.26 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu ING Group

finanzen.net Analystenprognosen Januar 2026: So schätzen Experten die ING Group-Aktie ein Januar 2026: So schätzen Experten die ING Group-Aktie ein
finanzen.net ING Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
dpa-afx ING-Aktie etwas höher: Bank verdient mehr als erwartet und hebt Renditeziel für 2027 an
dpa-afx ROUNDUP: Großbank ING will nach Gewinnrückgang wieder höher hinaus
dpa-afx ING will Baukredite mit KI in 30 Minuten prüfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Ausblick: ING Group präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ING Group von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Benzinga Peering Into ING Groep NV&#39;s Recent Short Interest
Zacks What Makes ING Groep (ING) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Do Options Traders Know Something About ING Groep Stock We Don't?
Zacks ING Groep (ING) Is Up 0.12% in One Week: What You Should Know
Zacks Why ING Groep (ING) is a Great Dividend Stock Right Now
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
PR Newswire Cambrian and ING Announce $150 Million Facility
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
RSS Feed
ING Group zu myNews hinzufügen