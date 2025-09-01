Intesa Sanpaolo Aktie
Marktkap. 95,56 Mrd. EURKGV 8,03 Div. Rendite 8,83%
WKN 850605
ISIN IT0000072618
Symbol IITSF
Intesa Sanpaolo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,30 auf 6,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Branchenexperte Alvaro Serrano hob seine Kursziele für Europas Banken in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung im Schnitt um 6 Prozent an. Er ist optimistisch für die Entwicklung der Zinsergebnisse und sieht obendrein Bewertungsspielraum. Seine Favoriten sind ING, Lloyds, Santander und Societe Generale./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 03:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Overweight
|Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|Analyst:
Morgan Stanley
|Kursziel:
6,60 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
5,40 €
|Abst. Kursziel*:
22,22%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
5,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,04%
Analyst Name:
Alvaro Serrano
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|12:01
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Morgan Stanley
|27.08.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.20
|Intesa Sanpaolo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.04.20
|Intesa Sanpaolo Reduce
|Oddo BHF
|26.03.20
|Intesa Sanpaolo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.20
|Intesa Sanpaolo verkaufen
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.20
|Intesa Sanpaolo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.05.24
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.23
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.08.23
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.08.23
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.23
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Credit Suisse Group