JCDecaux Aktie
Marktkap. 3,25 Mrd. EURKGV 12,52 Div. Rendite 3,63%
WKN 578972
ISIN FR0000077919
Symbol JCDXF
JCDecaux Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für JCDecaux auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 19,80 Euro belassen. Analystin Annick Maas und ihr Kollege Christophe Cherblanc präsentierten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Fragenkatalog zu einzelnen Werten aus dem europäischen Mediensektor. Beim Außenwerbekonzern JCDecaux hinterfragen sie unter anderem die aktuellen, regionalen Werbetrends und Vertragsverhandlungen in China./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: JCDecaux Market-Perform
|Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
19,80 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
15,22 €
|Abst. Kursziel*:
30,09%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
15,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,43%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|11:26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.25
|JCDecaux Neutral
|UBS AG
|04.08.25
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|11:26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.25
|JCDecaux Neutral
|UBS AG
|04.08.25
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.25
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.25
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|07.03.25
|JCDecaux Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.25
|JCDecaux Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.07.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.25
|JCDecaux Neutral
|UBS AG
|04.08.25
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research