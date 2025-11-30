DAX 25.011 -1,1%ESt50 5.940 -1,5%MSCI World 4.508 -0,2%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 80.015 -0,8%Euro 1,1628 +0,4%Öl 63,71 -0,8%Gold 4.670 +1,6%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Hold
Buy von Deutsche Bank AG für EON SE-Aktie
JCDecaux Aktie

JCDecaux Aktien-Sparplan
16,48 EUR -0,33 EUR -1,96 %
STU
15,29 CHF -0,34 CHF -2,14 %
BRX
Marktkap. 3,6 Mrd. EUR

KGV 12,52 Div. Rendite 3,63%
WKN 578972

ISIN FR0000077919

Symbol JCDXF

Goldman Sachs Group Inc.

JCDecaux Neutral

12:26 Uhr
JCDecaux Neutral
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
16,48 EUR -0,33 EUR -1,96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 17,80 auf 18,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussichten für die Außenwerbungs-Spezialisten Ströer und JCDecaux seien trotz anhaltend volatiler Werbemärkte robust, schrieb James Tate am Montag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison zum vierten Quartal 2025. Die soliden Perspektiven bei den Franzosen seien allerdings recht angemessen eingepreist./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 02:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JCDecaux Neutral

Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
18,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
16,47 €		 Abst. Kursziel*:
12,33%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
16,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,26%
Analyst Name:
James Tate 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

12:26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:06 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
03.12.25 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
finanzen.net So stuften die Analysten die JCDecaux-Aktie im vergangenen Monat ein
finanzen.net Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei JCDecaux-Aktie
finanzen.net So schätzen die Analysten die JCDecaux-Aktie im August 2025 ein
finanzen.net Juli 2025: Analysten sehen Potenzial bei JCDecaux-Aktie
finanzen.net Juni 2025: Die Expertenmeinungen zur JCDecaux-Aktie
finanzen.net JCDecaux-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten
finanzen.net JCDecaux-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten
finanzen.net JCDecaux-Aktie: Was Analysten von JCDecaux erwarten
GlobeNewswire GET REAL! With JCDecaux, in partnership with VIOOH and Displayce
GlobeNewswire David Bourg, member of the Executive Board, appointed Group Chief Financial, IT and Operations Officer of JCDecaux
GlobeNewswire Extime JCDecaux Airport and Airport International Group sign partnership to transform advertising experience at Queen Alia International Airport in Amman, Jordan
GlobeNewswire 2025 Annual General Meeting of JCDecaux SE
GlobeNewswire JCDecaux : Q1 2025 – Business review
GlobeNewswire JCDecaux : Q1 2025 trading update
GlobeNewswire JCDecaux : Information concerning the availability of all the explanatory documentation to the Combined General Meeting to be held on May 14, 2025
GlobeNewswire JCDecaux wins the contract for city information panels and associated services in the City of Rennes
