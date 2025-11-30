JCDecaux Aktie
Marktkap. 3,6 Mrd. EURKGV 12,52 Div. Rendite 3,63%
WKN 578972
ISIN FR0000077919
Symbol JCDXF
JCDecaux Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 17,80 auf 18,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussichten für die Außenwerbungs-Spezialisten Ströer und JCDecaux seien trotz anhaltend volatiler Werbemärkte robust, schrieb James Tate am Montag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison zum vierten Quartal 2025. Die soliden Perspektiven bei den Franzosen seien allerdings recht angemessen eingepreist./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 02:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: JCDecaux Neutral
|Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
18,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
16,47 €
|Abst. Kursziel*:
12,33%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
16,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,26%
|
Analyst Name:
James Tate
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|12:26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:06
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|03.12.25
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:06
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|03.12.25
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.25
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.25
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|07.03.25
|JCDecaux Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.25
|JCDecaux Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.07.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:06
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|03.12.25
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.