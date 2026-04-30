Goldman Sachs Group Inc.

JCDecaux Neutral

14:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 21 auf 20,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das organische Wachstum des Werbekonzerns habe im ersten Quartal etwas über den Erwartungen gelegen, schrieb James Tate am Dienstagabend. Die Signale für das zweite Quartal seien allerdings aufgrund des Nahost-Kriegs schwächer./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 19:15 / BST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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