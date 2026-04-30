JCDecaux Aktie
Marktkap. 3,98 Mrd. EURKGV 12,59 Div. Rendite 4,20%
WKN 578972
ISIN FR0000077919
Symbol JCDXF
JCDecaux Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 21 auf 20,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das organische Wachstum des Werbekonzerns habe im ersten Quartal etwas über den Erwartungen gelegen, schrieb James Tate am Dienstagabend. Die Signale für das zweite Quartal seien allerdings aufgrund des Nahost-Kriegs schwächer./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 19:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com
Zusammenfassung: JCDecaux Neutral
|Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
20,70 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
18,28 €
|Abst. Kursziel*:
13,24%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
18,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,01%
|
Analyst Name:
James Tate
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|14:36
|JCDecaux Buy
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|14:31
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:21
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|JCDecaux Buy
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|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:21
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|21.04.26
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|JCDecaux Underweight
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|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:31
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|14:31
|JCDecaux Neutral
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|16.04.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.26
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG