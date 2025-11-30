JCDecaux Aktie
Marktkap. 3,67 Mrd. EURKGV 12,52 Div. Rendite 3,63%
WKN 578972
ISIN FR0000077919
Symbol JCDXF
JCDecaux Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Neutral" belassen. 2026 dürfte in der europäischen Internetbranche vom Thema KI-Einfluss geprägt sein, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dabei dürfte sich die Spreu der verwundbaren Unternehmen vom Weizen der stark positionierten trennen. Beim Werbekonzern JCDecaux dürften sich die Trends bessern, die Berechenbarkeit sei allerdings schlecht./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: JCDecaux Neutral
|Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
17,11 €
|Abst. Kursziel*:
-6,49%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
17,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,05%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
