EU genehmigt Rosneft Deutschland-Übernahme durch den Bund
Börse am Freitag: DAX leicht im Plus - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf?
KION GROUP Aktie

65,20 EUR +0,25 EUR +0,38 %
STU
Marktkap. 8,57 Mrd. EUR

KGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888

ISIN DE000KGX8881

Symbol KNNGF

JP Morgan Chase & Co.

13:41 Uhr
KION GROUP AG
65,20 EUR 0,25 EUR 0,38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 73,80 Euro auf "Overweight" belassen. Mit dem nahenden Ende der Berichtssaison aktualisierte Akash Gupta am Freitag seine Ausblicke für Kion, Prysmian und NKT. Er berücksichtigte dabei die Erkenntnisse aus den Bilanzen der Konkurrenz. Kion sei unter den Aktien der von ihm bewerteten Unternehmen bisher am zweitschwächsten gelaufen. Er führt dies auf die starke Outperformance im Vorjahr und eher enttäuschende Signalen für die Ergebnisse des vierten Quartals zurück. Gupta fühlt sich angesichts gesunkener Markterwartungen recht wohl vor der Bilanz. Er rechnet mit einer zyklischen Erholung im Bereich Warenlagerautomatisierung (SCS), die die norwegische Autostore gezeigt habe. Auch im Bereich Industrial Trucks & Services (ITS) dürfte es gut gelaufen sein./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 10:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 11:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
73,80 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
65,45 €		 Abst. Kursziel*:
12,76%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
65,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,19%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

13:41 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
29.01.26 KION GROUP Overweight Barclays Capital
29.01.26 KION GROUP Underperform Jefferies & Company Inc.
26.01.26 KION GROUP Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu KION GROUP AG

EQS Group EQS-AFR: KION GROUP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
finanzen.net MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KION GROUP von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX nachmittags in Grün
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag schwächer
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in Rot
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Nachmittag zu
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagmittag stärker
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX-Anleger greifen zum Start zu
EQS Group EQS-AFR: KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Supervisory Board extends term of Chief Financial Officer Christian Harm
Zacks Is Kion Group (KIGRY) Stock Undervalued Right Now?
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Kion Group, Andritz, SiteOne Landscape and MSC Industrial Direct
Zacks Kion Group (KIGRY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: KION GROUP AG: Hans Michael Larsson, buy
