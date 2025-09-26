DAX 23.720 -0,1%ESt50 5.505 +0,1%Top 10 Crypto 15,48 +1,0%Dow 46.247 +0,7%Nas 22.484 +0,4%Bitcoin 95.830 +0,0%Euro 1,1722 +0,3%Öl 68,95 -1,2%Gold 3.816 +1,4%
Heute im Fokus
DAX stabil -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Canopy Growth, Alibaba, D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Autoaktien im Fokus
Top News
Neue Handelswoche: DAX pendelt um die Nulllinie - Konsolidierung beendet?
Market-Perform von Bernstein Research für EON SE-Aktie
Klöckner Aktie

5,86 EUR +0,25 EUR +4,46 %
STU
Marktkap. 561,59 Mio. EUR

Div. Rendite 4,50%
WKN KC0100

ISIN DE000KC01000

Symbol KLKNF

Warburg Research

KlöcknerCo (KlöCo) Hold

10:11 Uhr
KlöcknerCo (KlöCo) Hold
Aktie in diesem Artikel
Klöckner & Co (KlöCo)
5,86 EUR 0,25 EUR 4,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Klöckner & Co nach dem Verkauf von acht US-Distributionsstandorten mit einem Kursziel von 6,90 Euro auf "Hold" belassen. Auch wenn die vollständigen Transaktionsdetails vertraulich seien, sei ein Buchgewinn von 20 Millionen Euro klar, schrieb Christian Cohrs am Montag. Der Deal sei aber auch eine strategisch sinnvolle Entscheidung, da er Kapital freisetze, das nun in margenstärkere Projekte reinvestiert werden könne./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Klöckner & Co

Zusammenfassung: Klöckner Hold

Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
6,90 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
5,63 €		 Abst. Kursziel*:
22,56%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
5,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,75%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)

10:11 Klöckner Hold Warburg Research
08.08.25 Klöckner Kaufen DZ BANK
07.08.25 Klöckner Hold Warburg Research
08.07.25 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
13.05.25 Klöckner Hold Warburg Research
mehr Analysen

