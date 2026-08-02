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ISIN IE000S9YS762

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Symbol LIN

Jefferies & Company Inc.

Linde Buy

10:41 Uhr
Linde Buy
Aktie in diesem Artikel
Linde plc
419,80 EUR 4,80 EUR 1,16%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Linde nach Quartalszahlen von 535 auf 560 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb Laurence Alexander in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Jahresausblick des Industriegasekonzerns habe sich aufgehellt. Der Experte schraubte seine Prognosen leicht nach oben./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Linde Buy

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 560,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 478,38		 Abst. Kursziel*:
17,06%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 484,83		 Abst. Kursziel aktuell:
15,50%
Analyst Name:
Laurence Alexander 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 561,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Linde plc

10:41 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Linde Outperform Bernstein Research
16.06.26 Linde Buy UBS AG
07.05.26 Linde Outperform Bernstein Research
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