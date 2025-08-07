LOréal Aktie
Marktkap. 199,77 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für L'Oreal anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 430 auf 410 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Auch wenn das Umsatzwachstum des französischen Kosmetikkonzerns seinen Tiefpunkt erreicht haben mag, sei der Weg zurück zu einem Wachstum von mehr als sechs Prozent noch lange nicht klar, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Das niedrigere Kursziel reflektiere die gesunkene Branchenbewertung./la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 17:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 01:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Market-Perform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
410,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
371,00 €
|Abst. Kursziel*:
10,51%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
381,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,39%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
375,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
