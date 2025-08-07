DAX 24.204 +0,1%ESt50 5.340 +0,2%Top 10 Crypto 16,05 +1,4%Dow 43.969 -0,5%Nas 21.243 +0,4%Bitcoin 100.175 -0,4%Euro 1,1647 -0,2%Öl 66,71 +0,5%Gold 3.398 +0,0%
LOréal Aktie

Marktkap. 199,77 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für L'Oreal anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 430 auf 410 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Auch wenn das Umsatzwachstum des französischen Kosmetikkonzerns seinen Tiefpunkt erreicht haben mag, sei der Weg zurück zu einem Wachstum von mehr als sechs Prozent noch lange nicht klar, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Das niedrigere Kursziel reflektiere die gesunkene Branchenbewertung./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 17:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 01:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LOréal Market-Perform

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
410,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
371,00 €		 Abst. Kursziel*:
10,51%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
381,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,39%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
375,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

06.08.25 LOréal Market-Perform Bernstein Research
31.07.25 LOréal Sell Deutsche Bank AG
31.07.25 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.07.25 LOréal Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.25 LOréal Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

