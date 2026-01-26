LOréal Aktie
Marktkap. 204,93 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach LVMH-Zahlen auf "Neutral" belassen. Der Luxuskonzern habe mit seiner Bilanz durchwachsene Signale für die Premium-Beauty-Branche gesendet, schrieb Celine Pannuti am Dienstagabend. Im Bereich Perfume & Cosmetics habe LVMH enttäuscht, im Bereich Selective Retailing aber - insbesondere bei Sephora - die Erwartungen übertroffen. Unter dem Strich seien die Signale für L'Oreal nicht eindeutig, auch wenn man in China und den USA Marktanteile abgegraben haben könnte./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 23:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Neutral
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
378,35 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
376,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
392,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
