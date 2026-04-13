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WKN 853292

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ISIN FR0000121014

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Symbol LVMHF

Jefferies & Company Inc.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold

08:01 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
470,20 EUR 2,05 EUR 0,44%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH von 610 auf 510 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Kleine operative Fortschritte würden durch die Belastungen des Nahost-Konflikts überschattet, schrieb James Grzinic am Montagabend nach leicht enttäuschenden Umsatzzahlen des Luxuskonzerns./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 17:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 17:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
510,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
468,15 €		 Abst. Kursziel*:
8,94%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
470,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,46%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
593,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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