LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Marktkap. 239,91 Mrd. EURKGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH von 610 auf 510 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Kleine operative Fortschritte würden durch die Belastungen des Nahost-Konflikts überschattet, schrieb James Grzinic am Montagabend nach leicht enttäuschenden Umsatzzahlen des Luxuskonzerns./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 17:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 17:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
510,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
468,15 €
|Abst. Kursziel*:
8,94%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
470,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,46%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
593,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|09:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|08:06
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|09:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|08:06
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|09:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|08:06
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|13.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|01.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|30.06.15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|29.01.15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Credit Suisse Group
|26.02.14
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufen
|Credit Suisse Group
|04.08.09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.07.09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton reduzieren
|Independent Research GmbH
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|23.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.