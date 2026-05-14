DAX 24.294 -0,7%ESt50 5.880 -0,9%MSCI World 4.796 -0,2%Top 10 Crypto 10,35 +0,7%Nas 26.635 +0,9%Bitcoin 69.458 -0,1%Euro 1,1642 -0,2%Öl 107,0 +1,2%Gold 4.580 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Plug Power A1JA81 Intel 855681 Micron Technology 869020 RENK RENK73 Amazon 906866 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Börsen in Fernost in Rot -- Trump handelte Aktien von Apple, NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Ölpreise, freenet, Figma, Volatus Aerospace, Virgin Galactic im Fokus
Top News
Gipfeltreffen zwischen Trump und Xi im Blick: Deshalb ziehen die Ölpreise weiter an Gipfeltreffen zwischen Trump und Xi im Blick: Deshalb ziehen die Ölpreise weiter an
Infineon-Aktie sackt dennoch ab: Experte bleibt trotz jüngster Rally bullish Infineon-Aktie sackt dennoch ab: Experte bleibt trotz jüngster Rally bullish
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
50,93 EUR +0,19 EUR +0,37 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 48,59 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 710000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007100000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MBGAF

UBS AG

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral

08:11 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
50,93 EUR 0,19 EUR 0,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach der Roadshow mit dem Finanzchef infolge der Resultate des ersten Quartals mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Neutral" belassen. Patrick Hummel schrieb am Mittwochabend von durchwachsenen Signalen mit ein Stück weit Optimismus in puncto Produktzyklus und weiteren Effizienzgewinnen. Dem stehe das schwierige Marktumfeld gegenüber./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
51,08 €		 Abst. Kursziel*:
7,67%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
50,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,99%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

08:11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
12.05.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
08.05.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

dpa-afx Prozess schreitet voran Mercedes-Aktie stärker: So geht es mit den Autohäusern im Südwesten weiter Mercedes-Aktie stärker: So geht es mit den Autohäusern im Südwesten weiter
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain
dpa-afx BMW-Aktie fester: Milan Nedeljkovic wird neuer Vorstandschef
dpa-afx Aktien von VW, Mercedes-Benz & Co. im Fokus: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau
finanzen.net DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
dpa-afx Mercedes-Benz verkauft Autohäuser in Berlin und Brandenburg
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
Financial Times Mercedes and VW challenge FCA motor finance compensation scheme
Financial Times Mercedes and VW challenge FCA motor finance compensation scheme
Business Times Mercedes reports narrower-than-forecast profit slump in first quarter
Zacks Is Daimler Truck Holding AG - Sponsored ADR (DTRUY) Outperforming Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
Korea Times Mercedes-Benz Korea’s direct sales to reshape retail paradigm: experts
RSS Feed
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu myNews hinzufügen