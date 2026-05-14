ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach der Roadshow mit dem Finanzchef infolge der Resultate des ersten Quartals mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Neutral" belassen. Patrick Hummel schrieb am Mittwochabend von durchwachsenen Signalen mit ein Stück weit Optimismus in puncto Produktzyklus und weiteren Effizienzgewinnen. Dem stehe das schwierige Marktumfeld gegenüber./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
51,08 €
|Abst. Kursziel*:
7,67%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
50,93 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,99%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|08:11
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
