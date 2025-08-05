DAX 24.321 +1,7%ESt50 5.347 +1,6%Top 10 Crypto 15,91 +3,3%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 100.150 +1,6%Euro 1,1648 -0,1%Öl 67,16 +0,3%Gold 3.377 +0,2%
Marktkap. 46,91 Mrd. EUR

KGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 162 Euro belassen. Matthew Weston sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von verfehlten Erwartungen. Hauptgrund seien Einmaleffekte in der Electronics-Sparte gewesen. Diese hätten die fortgesetzte solide Erholung im Bereich Life Science und die starke Gewinnentwicklung im Bereich Healthcare überschattet./rob/ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA

Zusammenfassung: Merck Buy

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
162,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
105,55 €		 Abst. Kursziel*:
53,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
104,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
54,80%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
153,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

