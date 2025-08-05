UBS AG

Merck Buy

11:56 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 162 Euro belassen. Matthew Weston sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von verfehlten Erwartungen. Hauptgrund seien Einmaleffekte in der Electronics-Sparte gewesen. Diese hätten die fortgesetzte solide Erholung im Bereich Life Science und die starke Gewinnentwicklung im Bereich Healthcare überschattet./rob/ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

