Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- VW, Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, electrovac, Wasserstoff- & Chipaktien, RTL, LPKF, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
EZB hat entschieden: Leitzins bleibt unverändert - was das für Anleger und ihr Geld bedeutet EZB hat entschieden: Leitzins bleibt unverändert - was das für Anleger und ihr Geld bedeutet
Robo-Advisor Vergleich 04/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test Robo-Advisor Vergleich 04/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

518,30 EUR -54,70 EUR -9,55 %
607,95 USD -62,05 USD -9,26 %
Marktkap. 1,46 Bio. EUR

KGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
WKN A1JWVX

ISIN US30303M1027

Symbol META

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Meta Platforms (ex Facebook)
518,30 EUR -54,70 EUR -9,55%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Meta von 840 auf 830 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Kerngeschäft wachse der Facebook-Konzern weiterhin schneller als die Branche, schrieb Eric Sheridan am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Entscheidend für die Anlegerstimmung sei jedoch die langfristige KI-Strategie./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 04:19 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 830,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 669,12		 Abst. Kursziel*:
24,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 607,95		 Abst. Kursziel aktuell:
36,52%
Analyst Name:
Eric Sheridan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 851,43

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

18:01 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG
14:16 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight Barclays Capital
13:51 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG
13:51 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:36 Meta Platforms (ex Facebook) Neutral JP Morgan Chase & Co.
finanzen.net Bücher geöffnet Meta-Aktie gerät trotz deutlichem Gewinnanstieg kräftig unter Druck - KI-Investitionen angehoben Meta-Aktie gerät trotz deutlichem Gewinnanstieg kräftig unter Druck - KI-Investitionen angehoben
WH SelfInvest Meta Aktie bricht ein nach Zahlen – sind die KI-Investitionen zu hoch?
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Meta auf 865 Dollar - 'Buy'
finanzen.net Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt im Plus
finanzen.net Handel in New York: Anleger lassen S&P 500 am Donnerstagmittag steigen
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Alphabet überzeugt - Meta und Microsoft fallen ab
finanzen.net Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)
finanzen.net Handel in New York: S&P 500 liegt zum Start im Plus
finanzen.net Börse New York: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten
MotleyFool Why Meta Platforms Stock Just Dropped
MarketWatch Meta embodies everything Wall Street hates about AI right now
Benzinga Alphabet Soars, Meta Sinks As Big Tech Splits — ETFs Let You Pick The Right Side
MotleyFool Meta CEO Mark Zuckerberg Just Delivered Great News for Nvidia and Micron Investors
Benzinga The &#39;Prove It&#39; Quarter: How Meta, Microsoft, Amazon, And Alphabet Backed AI Capex With Real Run Rates
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Microsoft, Alphabet, Amazon and Meta Platforms
Benzinga Meta, Ford, Willis Towers Watson And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday&#39;s Pre-Market Session
Benzinga Stock Market Today: Dow Jones, S&amp;P 500 Futures Gain As Trump Weighs &#39;Short And Powerful&#39; Iran Strikes— Alphabet, Meta, Amazon In Focus (UPDATED)
