MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 21,38 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) im vierten Quartal habe die Erwartungen dank des Ersatzteil- und Servicegeschäfts übertroffen, schrieb George McWhirter am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Der Ebit-Ausblick auf 2026 liege im Rahmen der Erwartungen, für den Free Cashflow sei das Ziel etwas mau./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 08:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
450,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
378,60 €
|Abst. Kursziel*:
18,86%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
373,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,51%
|
Analyst Name:
George McWhirter
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
426,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|11:11
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:06
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|10:26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|10:26
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:16
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.22
|MTU Aero Engines Underweight
|Morgan Stanley
