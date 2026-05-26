National Grid Aktie

14,81 EUR -0,18 EUR -1,17 %
14,80 EUR -0,34 EUR -2,25 %
Marktkap. 73,62 Mrd. EUR

KGV 19,37 Div. Rendite 3,82%
WKN A2DQWX

ISIN GB00BDR05C01

Symbol NGGTF

Goldman Sachs Group Inc.

National Grid Neutral

08:21 Uhr
National Grid Neutral
National Grid plc
14,81 EUR -0,18 EUR -1,17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für National Grid von 1386 auf 1377 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Ajay Patel passte seine Schätzungen am Dienstag an die Geschäftsjahresbilanz des Stromnetzbetreibers an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 13:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid Neutral

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
13,77 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
14,93 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ajay Patel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,79 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

08:21 National Grid Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.05.26 National Grid Overweight Barclays Capital
21.05.26 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
18.05.26 National Grid Sell UBS AG
14.05.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

