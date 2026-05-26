Goldman Sachs Group Inc.

National Grid Neutral

08:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für National Grid von 1386 auf 1377 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Ajay Patel passte seine Schätzungen am Dienstag an die Geschäftsjahresbilanz des Stromnetzbetreibers an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 13:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

