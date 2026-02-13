Nestlé Aktie
Marktkap. 220,75 Mrd. EURKGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle vor den am 19. Februar erwarteten Zahlen mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Equal Weight" belassen. Analyst Warren Ackerman erwartet, dass der Jahresbericht des Nahrungsmittelherstellers von strategischen Aktualisierungen des neuen Vorstandschefs Philipp Navratil überschattet werden dürfte. Angeblich planten die Schweizer, sich künftig auf vier Produktkategorien zu konzentrieren, was eine der größten Umstrukturierungen in der Unternehmensgeschichte wäre, so Ackermann in seinem Ausblick vom Montag. Die Strategie, durch Schrumpfung zu wachsen, sei zwar ein gängiger Weg in der Konsumgüterindustrie, doch die Umsetzung durch das Management sei entscheidend./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 00:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
