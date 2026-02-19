Nestlé Aktie
Marktkap. 217,35 Mrd. EURKGV 22,43
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Nestle auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Nach mehreren enttäuschenden Jahren zeigten die jüngsten Jahreszahlen des Nahrungsmittelkonzerns einen Schritt nach vorn, schrieb Warren Ackerman in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Er warte aber auf weitere Belege, welche die frühen Fortschrittssignale im Schlussquartal bestätigten./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 03:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Equal Weight
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
80,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
80,30 CHF
|Abst. Kursziel*:
-0,37%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
80,91 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,12%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,78 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|14:11
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|13:56
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|13:56
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|08:31
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
