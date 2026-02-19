DAX 25.261 +0,9%ESt50 6.131 +1,2%MSCI World 4.533 +0,1%Top 10 Crypto 8,5500 +0,4%Nas 22.726 +0,2%Bitcoin 57.021 +0,2%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,55 -0,5%Gold 5.057 +1,2%
Nestlé Aktie

88,10 EUR -0,98 EUR -1,10 %
STU
80,91 CHF -0,52 CHF -0,64 %
SWX
Marktkap. 217,35 Mrd. EUR

KGV 22,43
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Symbol NSRGF

Barclays Capital

Nestlé Equal Weight

13:56 Uhr
Nestlé Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
88,10 EUR -0,98 EUR -1,10%
Charts| News| Analysen
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Nestle auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Nach mehreren enttäuschenden Jahren zeigten die jüngsten Jahreszahlen des Nahrungsmittelkonzerns einen Schritt nach vorn, schrieb Warren Ackerman in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Er warte aber auf weitere Belege, welche die frühen Fortschrittssignale im Schlussquartal bestätigten./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 03:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

