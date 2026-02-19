Barclays Capital

Nestlé Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Nestle auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Nach mehreren enttäuschenden Jahren zeigten die jüngsten Jahreszahlen des Nahrungsmittelkonzerns einen Schritt nach vorn, schrieb Warren Ackerman in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Er warte aber auf weitere Belege, welche die frühen Fortschrittssignale im Schlussquartal bestätigten./rob/gl/jha/

