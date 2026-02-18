DAX 25.041 -0,9%ESt50 6.057 -0,8%MSCI World 4.537 -0,1%Top 10 Crypto 8,6395 -1,7%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.652 +0,5%Euro 1,1795 +0,1%Öl 71,33 +1,4%Gold 4.990 +0,3%
Ausblick: Opendoor Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Air France-KLM-Aktie kräftig im Plus: Überraschender Gewinnanstieg - auch andere Airlines klettern
Nestlé Aktie

Nestlé Aktien-Sparplan
87,93 EUR +0,84 EUR +0,96 %
STU
80,43 CHF +2,03 CHF +2,59 %
SWX
Marktkap. 219,29 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Symbol NSRGF

Jefferies & Company Inc.

Nestlé Hold

10:11 Uhr
Nestlé Hold
Nestlé SA (Nestle)
87,93 EUR 0,84 EUR 0,96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen mit einem Kursziel von 76 Franken auf "Hold" belassen. Die Bilanz des Nahrungsmittelherstellers sei angesichts des Chefwechsels mit hohen Erwartungen und Unsicherheiten verbunden gewesen, schrieb David Hayes am Donnerstag. Doch habe Philipp Navratil die meisten wichtigen Kennzahlen unverändert beibehalten und auch das Strategie-Update enthalte keine wesentlichen Änderungen. Das erfreuliche Schlussquartal dürfte dem Aktienkurs an diesem Tag Auftrieb geben, das Ziel für das organische Umsatzwachstum hält er jedoch für "etwas konstruiert"./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:11 /

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:11 /

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

