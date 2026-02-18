Jefferies & Company Inc.

Nestlé Hold

10:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen mit einem Kursziel von 76 Franken auf "Hold" belassen. Die Bilanz des Nahrungsmittelherstellers sei angesichts des Chefwechsels mit hohen Erwartungen und Unsicherheiten verbunden gewesen, schrieb David Hayes am Donnerstag. Doch habe Philipp Navratil die meisten wichtigen Kennzahlen unverändert beibehalten und auch das Strategie-Update enthalte keine wesentlichen Änderungen. Das erfreuliche Schlussquartal dürfte dem Aktienkurs an diesem Tag Auftrieb geben, das Ziel für das organische Umsatzwachstum hält er jedoch für "etwas konstruiert"./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:11 /

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:11 /

