Nestlé Aktie
Marktkap. 219,29 Mrd. EURKGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen mit einem Kursziel von 74 Franken auf "Market-Perform" belassen. Bei dem Lebensmittelkonzern gebe es viele schöne Aspekte, schrieb Callum Elliott am Donnerstag. Die Resultate seien solide, was dem Pessimismus vergangener Woche wegen Problemen mit Babynahrung widerspreche. Dies sollte der Aktie helfen, genauso wie ein solider Ausblick auf das Jahr 2026 und Aussagen zur Strategie, die sich stark auf Kaffee, Tiernahrung und Ernährung konzentriere./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Market-Perform
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
74,00 CHF
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
81,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
-8,64%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
80,80 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,42%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,25 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
