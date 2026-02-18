DAX 25.167 -0,4%ESt50 6.077 -0,4%MSCI World 4.541 +0,0%Top 10 Crypto 8,6295 -1,8%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.696 +0,5%Euro 1,1804 +0,2%Öl 71,44 +1,6%Gold 5.016 +0,8%
Nestlé Aktie

88,39 EUR +1,30 EUR +1,49 %
80,80 CHF +2,40 CHF +3,06 %
Marktkap. 219,29 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Symbol NSRGF

Nestlé Market-Perform

Nestlé Market-Perform
Nestlé SA (Nestle)
88,39 EUR 1,30 EUR 1,49%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen mit einem Kursziel von 74 Franken auf "Market-Perform" belassen. Bei dem Lebensmittelkonzern gebe es viele schöne Aspekte, schrieb Callum Elliott am Donnerstag. Die Resultate seien solide, was dem Pessimismus vergangener Woche wegen Problemen mit Babynahrung widerspreche. Dies sollte der Aktie helfen, genauso wie ein solider Ausblick auf das Jahr 2026 und Aussagen zur Strategie, die sich stark auf Kaffee, Tiernahrung und Ernährung konzentriere./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:18 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Market-Perform

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
74,00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
81,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-8,64%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
80,80 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,42%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,25 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

