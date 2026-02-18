Nestlé Aktie
Marktkap. 219,29 Mrd. EURKGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 90 Franken auf "Neutral" belassen. Der Nahrungsmittelkonzern habe mit dem Ergebnis je Aktie (EPS) positiv überrascht, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag in ihrer ersten Reaktion. Auch das organische Umsatzwachstum liege über den Erwartungen. Das für 2026 angestrebte Wachstum dürfte indes vor allem von der zweiten Jahreshälfte abhängen und die EPS-Erwartungen sollten wegen negativer Währungseffekte sinken./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Neutral
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
90,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
81,50 CHF
|Abst. Kursziel*:
10,43%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
80,80 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
11,39%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,25 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|10:01
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|09:01
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.02.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|09:01
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.02.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|09:01
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.02.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.