Nestlé Aktie

86,25 EUR +3,40 EUR +4,10 %
STU
86,35 EUR +4,68 EUR +5,73 %
HAML
Marktkap. 207,52 Mrd. EUR

KGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Symbol NSRGF

RBC Capital Markets

Nestlé Sector Perform

19:11 Uhr
Nestlé Sector Perform
Nestlé SA (Nestle)
86,25 EUR 3,40 EUR 4,10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nestle von 82 auf 84 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. James Edwardes Jones aktualisierte seine Prognosen für den Nahrungsmittelkonzern nach Veröffentlichung der Umsatzzahlen für das erste Quartal 2026 sowie unter Berücksichtigung von Währungseffekten. Nestle profitiere von einer gut durchdachten und erfolgreich umgesetzten Strategie, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Doch ändere dies nichts an der Herausforderung, kontinuierlich ein Umsatzwachstum von über 4 Prozent zu erzielen./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 11:10 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 11:10 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Sector Perform

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
84,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
79,99 CHF		 Abst. Kursziel*:
5,01%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,25 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

19:11 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
16:11 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
13:11 Nestlé Neutral UBS AG
13:01 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
12:26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
Umsatzrückgang Nestlé-Aktie klettert: Währungseffekte und Rückruf von Säuglingsnahrung bremsen aus
Nestle says thieves stole 12 tons of KitKat chocolate bars
Deutsche Welle Nestle says thieves stole 12 tons of KitKat chocolate bars
Deutsche Welle Nestle says thieves stole 12 tons of KitKat chocolate bars
Deutsche Welle Nestle says thieves stole 12 tons of KitKat chocolate bars
RSS Feed
Nestlé SA (Nestle) zu myNews hinzufügen