Nestlé Aktie
Marktkap. 207,52 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nestle von 82 auf 84 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. James Edwardes Jones aktualisierte seine Prognosen für den Nahrungsmittelkonzern nach Veröffentlichung der Umsatzzahlen für das erste Quartal 2026 sowie unter Berücksichtigung von Währungseffekten. Nestle profitiere von einer gut durchdachten und erfolgreich umgesetzten Strategie, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Doch ändere dies nichts an der Herausforderung, kontinuierlich ein Umsatzwachstum von über 4 Prozent zu erzielen./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 11:10 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 11:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nestlé Sector Perform
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
84,00 CHF
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
79,99 CHF
|Abst. Kursziel*:
5,01%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,25 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|19:11
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:11
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|13:11
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|13:01
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|19:11
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:11
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|13:11
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|13:01
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19:11
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:11
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|13:11
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|13:01
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research