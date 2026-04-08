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Marktkap. 48,27 Mrd. EUR

KGV 47,99
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WKN 870737

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Symbol NOKBF

JP Morgan Chase & Co.

Nokia Overweight

10:46 Uhr
Nokia Overweight
Aktie in diesem Artikel
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
8,99 EUR 0,04 EUR 0,40%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia vor dem Bericht zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,90 Euro belassen. Angesichts der starken Kursentwicklung seit dem vergangenen Quartalsbericht müsse der Netzwerkausrüster die Schätzungen zum Wachstum, aber auch ergebnisseitig, übertreffen, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 22:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nokia Overweight

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
6,90 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
9,01 €		 Abst. Kursziel*:
-23,45%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
8,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-23,27%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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