Nokia Aktie
Marktkap. 48,27 Mrd. EURKGV 47,99
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Symbol NOKBF
Nokia Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia vor dem Bericht zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,90 Euro belassen. Angesichts der starken Kursentwicklung seit dem vergangenen Quartalsbericht müsse der Netzwerkausrüster die Schätzungen zum Wachstum, aber auch ergebnisseitig, übertreffen, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 22:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nokia Overweight
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
6,90 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
9,01 €
|Abst. Kursziel*:
-23,45%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
8,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-23,27%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|10:46
|Nokia Overweight
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|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
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|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|30.03.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:46
|Nokia Overweight
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