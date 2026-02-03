Jefferies & Company Inc.

Novartis Hold

09:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. Der Ausblick auf 2026 dürfte kaum Einfluss auf den Konsens haben, schrieb Michael Leuchten am Mittwoch. Eventuell sinke die Gewinnschätzung moderat./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

