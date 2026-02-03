DAX 24.781 -0,1%ESt50 6.007 +0,2%MSCI World 4.526 +0,1%Top 10 Crypto 9,8645 -1,8%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.401 +0,6%Euro 1,1836 +0,1%Öl 67,42 -0,6%Gold 5.083 +2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Zalando ZAL111 Bayer BAY001 Infineon 623100 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Novo Nordisk mit Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- DroneShield, SAP, Nintendo, PayPal, Gold, SuperMicro im Fokus
Top News
Zurich-Aktie steigt: Übernahme von Beazley in zweistellig-Milliarden-Dollar-Deal Zurich-Aktie steigt: Übernahme von Beazley in zweistellig-Milliarden-Dollar-Deal
Lufthansa-Aktie: Fluggesellschaft räumt Rolle im Nationalsozialismus ein Lufthansa-Aktie: Fluggesellschaft räumt Rolle im Nationalsozialismus ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novartis Aktie

Kaufen
Verkaufen
Novartis Aktien-Sparplan
126,70 EUR +0,40 EUR +0,32 %
STU
114,12 CHF -2,76 CHF -2,36 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 242,58 Mrd. EUR

KGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 904278

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012005267

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NVSEF

Jefferies & Company Inc.

Novartis Hold

09:01 Uhr
Novartis Hold
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
126,70 EUR 0,40 EUR 0,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. Der Ausblick auf 2026 dürfte kaum Einfluss auf den Konsens haben, schrieb Michael Leuchten am Mittwoch. Eventuell sinke die Gewinnschätzung moderat./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Hold

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
110,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
116,88 CHF		 Abst. Kursziel*:
-5,89%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
114,12 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,61%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
112,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

21.01.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
16.01.26 Novartis Neutral UBS AG
16.01.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
15.01.26 Novartis Equal Weight Barclays Capital
08.01.26 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Novartis AG

finanzen.net Prognosen der Experten Ausblick: Novartis stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: Novartis stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
dpa-afx Novartis spürt im Schlussquartal Umsatzerosion durch Nachahmermedikamente
dpa-afx GNW-News: Novartis erzielte im Jahr 2025 eine Umsatzsteigerung im hohen einstelligen Prozentbereich, eine Kerngewinnmarge von 40% sowie weitere Fortschritte ...
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis tritt am Nachmittag auf der Stelle
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SMI am Nachmittag in Rot
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis am Dienstagmittag schwächer
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag gesucht
finanzen.net Zuversicht in Zürich: Börsianer lassen SMI zum Ende des Montagshandels steigen
finanzen.net Gewinne in Zürich: Zum Handelsende Pluszeichen im SLI
Dow Jones Press Release: Novartis delivered high -5-
Dow Jones Press Release: Novartis delivered high -4-
Dow Jones Press Release: Novartis delivered high -3-
Dow Jones Press Release: Novartis delivered high -2-
Dow Jones Press Release: Novartis delivered high single-digit sales growth, achieved 40% core margin and further advanced the pipeline in 2025
Benzinga Peering Into Novartis AG&#39;s Recent Short Interest
Benzinga Alcon Targets Faster Growth In 2026 With New Cataract Surgery Systems
Zacks Why Novartis (NVS) is a Top Value Stock for the Long-Term
RSS Feed
Novartis AG zu myNews hinzufügen