Novartis Aktie
Marktkap. 242,58 Mrd. EURKGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. Der Ausblick auf 2026 dürfte kaum Einfluss auf den Konsens haben, schrieb Michael Leuchten am Mittwoch. Eventuell sinke die Gewinnschätzung moderat./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Novartis Hold
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
110,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
116,88 CHF
|Abst. Kursziel*:
-5,89%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
114,12 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,61%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
112,50 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
