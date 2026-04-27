Novartis Aktie

120,22 EUR -3,04 EUR -2,47 %
STU
111,00 CHF -3,08 CHF -2,70 %
SWX
Marktkap. 225,67 Mrd. EUR

KGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278

ISIN CH0012005267

Symbol NVSEF

Bernstein Research

Novartis Market-Perform

13:26 Uhr
Novartis Market-Perform
Novartis AG
120,22 EUR -3,04 EUR -2,47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Market-Perform" belassen. Analyst Justin Smith hob nach dem Quartalsbericht am Dienstag hervor, dass die Schweizer trotz höherer Forschungskosten ihre Jahresziele bestätigt haben./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:17 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis Market-Perform

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
125,00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
111,62 CHF		 Abst. Kursziel*:
11,99%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
111,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
12,61%
Analyst Name:
Justin Smith 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

