Novartis Aktie
Marktkap. 226,2 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 105 auf 106 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst James Quigley nahm am Mittwoch kleinere Anpassungen im Bewertungsmodell vor. Er bekräftigte allerdings seine Verkaufsempfehlung. Die Schweizer näherten sich bei einer relativ hohen Bewertung einer der gewaltigsten Patentklippen der Branche. Im zweiten Halbjahr stünden klinische Studiendaten an, die entscheidend für die mittelfristige Entwicklung würden./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Sell
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
106,00 CHF
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
114,96 CHF
|Abst. Kursziel*:
-7,79%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
113,54 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,64%
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,63 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
|10:26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:46
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|28.04.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|28.04.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10:26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:46
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|28.04.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|28.04.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|30.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10:26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:46
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|28.04.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|28.04.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|28.04.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital