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Symbol NVSEF

Goldman Sachs Group Inc.

Novartis Sell

10:26 Uhr
Novartis Sell
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 105 auf 106 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst James Quigley nahm am Mittwoch kleinere Anpassungen im Bewertungsmodell vor. Er bekräftigte allerdings seine Verkaufsempfehlung. Die Schweizer näherten sich bei einer relativ hohen Bewertung einer der gewaltigsten Patentklippen der Branche. Im zweiten Halbjahr stünden klinische Studiendaten an, die entscheidend für die mittelfristige Entwicklung würden./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Sell

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
106,00 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
114,96 CHF		 Abst. Kursziel*:
-7,79%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
113,54 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,64%
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,63 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

10:26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
08:46 Novartis Equal Weight Barclays Capital
28.04.26 Novartis Halten DZ BANK
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