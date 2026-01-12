Oracle Aktie
Marktkap. 512,84 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Oracle von 228 auf 239 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Entscheidend für den Lauf der Aktien sei das Tempo des Kapazitätsausbaus, schrieb Gabriela Borges am Donnerstag in ihrem Resümee des Quartalsberichts. Der Konzern müsse dabei unter Beweis stellen, dass sich dies letztlich auch beim Gewinn bemerkbar mache. Den vorbörslichen Kursrutsch führt Borges auf die wohl nur kleine positive Überraschung bei den Ergebnissen und die immensen Investitionsvorhaben zurück./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 07:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Oracle Buy
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 239,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 201,26
|Abst. Kursziel*:
18,75%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 180,75
|Abst. Kursziel aktuell:
32,23%
|
Analyst Name:
Gabriela Borges
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 254,86
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:21
|Oracle Buy
|UBS AG
|09:56
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:51
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:21
|Oracle Buy
|UBS AG
|09:56
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.12.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.19
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.