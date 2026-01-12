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Oracle Aktie

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Marktkap. 512,84 Mrd. EUR

KGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
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Symbol ORCL

Goldman Sachs Group Inc.

Oracle Buy

14:51 Uhr
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
Oracle Corp.
156,46 EUR -18,28 EUR -10,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Oracle von 228 auf 239 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Entscheidend für den Lauf der Aktien sei das Tempo des Kapazitätsausbaus, schrieb Gabriela Borges am Donnerstag in ihrem Resümee des Quartalsberichts. Der Konzern müsse dabei unter Beweis stellen, dass sich dies letztlich auch beim Gewinn bemerkbar mache. Den vorbörslichen Kursrutsch führt Borges auf die wohl nur kleine positive Überraschung bei den Ergebnissen und die immensen Investitionsvorhaben zurück./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 07:48 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Buy

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 239,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 201,26		 Abst. Kursziel*:
18,75%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 180,75		 Abst. Kursziel aktuell:
32,23%
Analyst Name:
Gabriela Borges 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 254,86

*zum Zeitpunkt der Analyse

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