Pfizer Aktie
Marktkap. 131,12 Mrd. EURKGV 18,36 Div. Rendite 6,91%
WKN 852009
ISIN US7170811035
Symbol PFE
Pfizer Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 US-Dollar belassen. Auch wenn die Phase-III-Studie des Pharmakonzerns zum Lyme-Impfstoff den vorab definierten primären Endpunkt nicht erreicht habe, sehe er dennoch künftige Zulassungschancen, schrieb Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unter anderem liege die Gesamtwirksamkeit bei 73 Prozent. Der Analyst ist dabei aufgrund der regulatorischen Flexibilität in der EU deutlich zuversichtlicher für eine Zulassung als in den USA./ck/rob
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 17:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 17:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Pfizer Buy
|Unternehmen:
Pfizer Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 34,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 26,77
|Abst. Kursziel*:
27,01%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 26,80
|Abst. Kursziel aktuell:
26,87%
|
Analyst Name:
Akash Tewari
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 28,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Pfizer Inc.
|11:36
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|10.03.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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