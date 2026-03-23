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WKN 852009

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ISIN US7170811035

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Symbol PFE

Jefferies & Company Inc.

Pfizer Buy

11:36 Uhr
Pfizer Buy
Aktie in diesem Artikel
Pfizer Inc.
23,09 EUR 0,04 EUR 0,15%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 US-Dollar belassen. Auch wenn die Phase-III-Studie des Pharmakonzerns zum Lyme-Impfstoff den vorab definierten primären Endpunkt nicht erreicht habe, sehe er dennoch künftige Zulassungschancen, schrieb Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unter anderem liege die Gesamtwirksamkeit bei 73 Prozent. Der Analyst ist dabei aufgrund der regulatorischen Flexibilität in der EU deutlich zuversichtlicher für eine Zulassung als in den USA./ck/rob

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 17:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 17:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pfizer Buy

Unternehmen:
Pfizer Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 34,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 26,77		 Abst. Kursziel*:
27,01%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 26,80		 Abst. Kursziel aktuell:
26,87%
Analyst Name:
Akash Tewari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 28,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pfizer Inc.

11:36 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
10.03.26 Pfizer Neutral UBS AG
04.02.26 Pfizer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.02.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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