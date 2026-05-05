Jefferies & Company Inc.

Pfizer Buy

14:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Pfizer mit einem Kursziel von 35 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Pharmakonzern habe im ersten Quartal positiv überrascht und die Jahresziele bestätigt, schrieb Akash Tewari in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Letztere erschienen erreichbar./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 19:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 19:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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